Generatieve AI-software - Populairste apps - Senegal

Journalist AI is een krachtige tool voor het automatisch genereren van blogs met krachtige modellen voor elk denkbaar bloggenre. De AI maakt gebruik van de beste SEO-praktijken, biedt auteursrechtvrije afbeeldingen, stelt u in staat YouTube-video's te integreren, artikelen rond trefwoorden samen te stellen en slaagt erin dit in meer dan 150 talen te doen. Het beschikt over verschillende modi, variërend van correct/feitelijk tot creatief/origineel, met informele en overtuigende bewoordingen. Gegenereerde artikelen kunnen rechtstreeks op uw site worden gepubliceerd, dankzij een handige integratie, of eenvoudigweg worden gedownload als zip-bestand. Journalist AI is de ultieme ghostwriting-assistent waarmee u uw blog volledig kunt automatiseren en uw schrijfefficiëntie en inhoudsoutput kunt verhogen. Het enige dat u hoeft te doen, is een paar trefwoorden, titels of eenvoudigweg een beschrijving van uw bedrijf opgeven, en de rest wordt voor u gedaan. Overzichten en artikelstructuur kunnen volledig op maat worden gemaakt met zowel externe als interne koppelingen. De eerste kunnen automatisch en in realtime worden gevonden, waarbij de laatste onafhankelijk wordt gegenereerd door de AI en de sitebrede analyse ervan. Artikelen kunnen in meer dan 150 talen worden gegenereerd, waarbij de inhoud de door u gewenste stem bevat. Dit laatste kan variëren van informeel tot overtuigend, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Als u tevreden bent met de gegenereerde artikelen, kunt u deze eenvoudig downloaden of direct publiceren, dankzij integraties met grote websitebouwers, zoals WordPress, Shopify, Wix en meer. Merk op dat dit allemaal kan worden bereikt via een eenvoudige online interface. Hoewel Journalist AI geen API-opties of browserextensies biedt, beschikt het wel over een ongelooflijk handige en intuïtieve integratie van derden. Deze integratie is misschien wel het krachtigste hulpmiddel, omdat u hiermee snel en moeiteloos artikelen op uw site kunt publiceren. Doordat u de inhoud niet hoeft te kopiëren en u zich geen zorgen hoeft te maken over de juiste styling ervan, bespaart u talloze uren en hoofdpijn.