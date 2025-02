Generatieve AI-software - Populairste apps - Slovenië

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

Professionalize It To Me is een webapplicatie waarmee gebruikers eenvoudig hun communicatieve vaardigheden kunnen verbeteren. Hiermee kunnen gebruikers met slechts een paar klikken professionele berichten, sollicitatiebrieven en complexe Excel-formules genereren. De dienst is bedoeld om de communicatie te stroomlijnen en gebruikers tijd te besparen. De service werkt doordat gebruikers basisinformatie invoeren over het bericht, de brief of de formule die ze moeten genereren. Gebruikers selecteren de toon, taal en lengte van berichten. Bij sollicitatiebrieven geven gebruikers informatie over de functie en het bedrijf. Voor Excel-formules beschrijven gebruikers waarvoor ze de formule nodig hebben om te berekenen. Professionalize It To Me gebruikt vervolgens geavanceerde AI om de professionele communicatie te genereren op basis van de input van de gebruiker. De AI is ontworpen om mensachtige, natuurlijke taalinhoud te produceren.