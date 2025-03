Gamificatiesoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

InAppStory

inappstory.com

Verleng de levenscyclus van mobiele gebruikers via native communicatiekanalen. Het leveren van rijke inhoud en betrokkenheid in de hele trechter met Stories! MISSIE InAppStory is een internationaal softwarebedrijf dat bestaande bedrijven verbindt met potentiële en huidige klanten, waardoor hogere conversies, impactvol bereik, klantloyaliteit en verbeterde communicatie binnen hun mobiele app en website via Stories mogelijk worden. Ons bedrijf biedt niet alleen een eenvoudig platform voor het produceren van Stories, maar ook een product zonder code dat de levenscyclus van uw mobiele klanten verlengt. We worden beschouwd als de oplossing van de volgende generatie voor gebruikersbetrokkenheid en -behoud, omdat miljoenen gebruikers native genieten van het Stories-formaat. HOE DOEN WE HET? Gebruiksvriendelijkheid en snelheid zijn van cruciaal belang als het gaat om elke praktische consumenteninteractie. Onze no-code-oplossing bevrijdt uw team van beruchte contentontwikkeling voor elk bijzonder geval waarin een bedrijf binnen een applicatie wil communiceren. 2 uur met een koffiepauze en onze integratie is klaar om rijke inhoud te leveren terwijl u in contact komt met eindgebruikers voor uw in-app-communicatie. Onze klanten, middelgrote bedrijven en ondernemingen, waarderen onze inspanningen om hen te helpen betere resultaten te bereiken: conversies, nieuwe productgegevens, bereikstatistieken, enz. Tegelijkertijd verbeteren we de loyaliteit van hun consumenten aanzienlijk en verlengen we de verkoopcyclus met verhalen, widgets, gamified ervaringen, gepersonaliseerde inhoud, doelgroepsegmentatie, A/B-testen, feedbackenquêtes, onboarding van klanten en UGC-inhoud. Onze klanten gebruiken onze oplossing ook voor de interne onboarding van medewerkers, communicatie en training. Groei transparant met de statistieken die onze oplossing helpt: -ER -Totaal bereik -Gemiddelde sessieduur -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -App-stickiness -Totale omzet -Indrukken -Churn-percentage -Totaal aantal bezoeken Dit is wat onze klanten zeggen over de Verhalen-functie: "Wees erop voorbereid dat wanneer u InAppStory gaat gebruiken, dit zeer binnenkort uw primaire communicatiekanaal met klanten zal worden!" CULTUUR De drijvende kracht van ons bedrijf zijn mensen. Al onze medewerkers worden gelijk behandeld en waarderen elke inspanning die zij in ons bedrijf hebben geïnvesteerd. We bieden een ondersteunende omgeving waarin iedereen zijn ideeën kan implementeren, iets nieuws kan proberen en zijn bedrijf gestaag kan laten groeien. Iedereen heeft een ander verhaal, maar we hebben allemaal één ding gemeen: we werken hard en werken slim om samen aan een betere toekomst te bouwen.