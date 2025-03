goHappy

gohappyhub.com

Gohappy is een revolutie teweeg in hoe werkgevers communiceren en omgaan met hun frontlinie-werknemers door hen de meest inclusieve en eenvoudig te gebruiken app-vrije technologie ooit te bieden die ooit is gemaakt. In een wereld waar voortdurende communicatie met frontline-werknemers essentieel is, besefte Gohappy dat app-gebaseerde oplossingen, dagelijkse huddles en berichten op pinboards gewoon niet werken. De sleutel tot het succes van Gohappy is om werkgevers in staat te stellen 100% van hun frontline -medewerkers te bereiken waar ze al zijn - in hun sms -berichten. Een geautomatiseerde feed van het recordsysteem van de werkgever betekent dat hun actieve werknemers altijd seconden verwijderd zijn van het ontvangen van onmiddellijke communicatie. Ze zijn in staat om al hun werknemers, of specifieke groepen, te bereiken, met standaardteksten, of video, afbeeldingen, links, enquêtes en meer bevatten - allemaal vertaalbaar naar hun favoriete taal. Opgericht door Shawn Boyer, die ook Snagajob oprichtte - de grootste marktplaats van het land voor werkpersen - en een team dat meer dan 100 jaar gecombineerde frontlinie -werknemersbetrokkenheidservaring brengt, is de missie van Gohappy om alle frontlinie -werknemers te helpen zich meer gewaardeerd en verbonden te voelen zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. Met robuuste berichten- en feedbackverzamelingsmogelijkheden leidt Gohappy de vooruitgang van de betrokkenheid van de frontlinie en streeft naar het beste bedrijf ter wereld om werkgevers te helpen die betrokkenheid te maximaliseren.