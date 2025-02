Software voor communicatieplatforms voor eerstelijnswerkers - Populairste apps - Zweden

Zello

zello.com

Zello is de toonaangevende push-to-talk voice messaging-app voor teams en bedrijven over de hele wereld, die iOS-, Android- en Windows-apparaten verandert in walkietalkies die ook berichten opnemen, locatie volgen en noodwaarschuwingen verzenden. Accountbeheerders kunnen teams toevoegen, verwijderen en groeperen via een gecentraliseerde, webgebaseerde beheerconsole. Kanalen zijn flexibel om aan de behoeften van elke klant te voldoen, vooral die in de horeca, productie, bouw, transport en detailhandel. Zello is ideaal voor bedrijven met bureauloze werknemers, veldwerkers, externe werknemers en alleenstaande werknemers. Gebruiksscenario's in deze categorie zijn onder meer hotels met verschillende personeelsleden, bouwploegen op luidruchtige bouwlocaties en detailhandelsverkopers op de verkoopvloer. Sluit u aan bij de miljoenen Zello-gebruikers die in realtime communiceren via elk draadloos of datanetwerk om updates te delen, verbinding te maken in noodgevallen en problemen op te lossen. Zello bedient duizenden bedrijven en heeft wereldwijd meer dan 130 miljoen gebruikers. Huidige klanten zijn onder meer Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) en YRC Freight. Zello wordt erkend als een betrouwbare communicatieoplossing door gerenommeerde bronnen zoals de Wall Street Journal, de New York Times, CBS, CNBC, USA Today en TechCrunch.