Software voor vrachtbeheer - Populairste apps - Slowakije

GoComet is een AI-aangedreven transportzichtbaarheidsplatform dat de end-to-end logistiek voor wereldwijde bedrijven automatiseert. Met een reeks door AI aangedreven, cloudgebaseerde producten bestrijkt GoComet meerdere modi in één enkele zending, van het magazijn tot aan de deur van een eindontvanger. GoComet lost vier grote logistieke problemen op: gebrek aan transparantie bij het verkrijgen van vrachttarieven, gebrek aan end-to-end zichtbaarheid in vrachtbewegingen, gefragmenteerde communicatie en te hoge betalingen als gevolg van onnauwkeurige facturen. GoComet wordt vertrouwd door meer dan 230 wereldwijde merken in 35 landen en omvat onder meer toonaangevende internationale bedrijven zoals Sun Pharma, Sapmer, Glenmark en Unilever. De open-source engagement-apps, zoals Port Congestion Tool en Smart Schedule Tool, zijn gratis toegankelijk en bieden live de status van havencongestie, gebenchmarkte vrachttarieven en vervoerderprestaties. Met een hoofdkantoor in Newark, New Jersey, zijn we aanwezig in de meeste delen van Zuidoost-Azië, de VS en Europa. GoComet is sinds de oprichting in 2016 snel gegroeid, met meer dan 200 werknemers verspreid over meerdere locaties over de hele wereld.