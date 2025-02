Software voor vrachtbeheer - Populairste apps - Japan

cargo.one

cargo.one verbindt expediteurs met luchtvaartmaatschappijen en andere expediteurs op één platform, waardoor ze binnen enkele minuten in plaats van uren zendingen kunnen prijsgeven en meer klanten kunnen binnenhalen. Met cargo.one kunnen expediteurs direct de luchtvrachttarieven van meer dan 100 luchtvaartmaatschappijen vergelijken, herkomst- of bestemmingstoeslagen opvragen bij vertrouwde agenten wereldwijd voor elke incoterm, en eenvoudig professionele offertes voor hun klanten maken. Zodra een zending is gewonnen, kunnen Cargo.one-gebruikers deze eenvoudig met slechts één klik boeken, waardoor de capaciteit en tarieven meteen veilig zijn. Ons productpakket omvat ook een digitale Storefront, waarmee expediteurs hun verkooptarieven beschikbaar kunnen stellen aan hun partners en nieuwe klanten kunnen binnenhalen, kant-en-klare analyses om te begrijpen waarom offertes worden gewonnen of verloren, TMS-integratiemethoden om de activiteiten te stroomlijnen, en op maat gemaakte oplossingen voor zakelijke expediteurs om hun digitale transformatie te versnellen. Meer dan 20.000 expediteurs, waaronder 19 uit de mondiale top-20 en duizenden kleine en middelgrote bedrijven, kiezen cargo.one om hun luchtvracht te citeren en te boeken. Het gebruiksgemak, de betrouwbare tariefgegevens en de klantenservice van wereldklasse hebben door de jaren heen een wijdverspreid vertrouwen en meerdere onderscheidingen opgeleverd. Deze omvatten de 'International IT Systems Provider of the Year' Award 2023, 'Cargo Booking Platform of the Year' in de Payload Asia Awards 2023, en 'Information Technology for the air cargo industry' in de World Air Cargo Awards 2022 en 2021. cargo.one is de plek waar zendingen worden binnengehaald. Ga vandaag nog gratis aan de slag.