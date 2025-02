Beheersystemen voor freelancers - Populairste apps - Sint-Helena

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation is de arbeidsmarkt voor IT-buitendienst, die bedrijven en bekwame technici met elkaar verbindt om geweldig werk te doen in het hele land. Ons platform stelt serviceleveringsteams in staat onafhankelijke professionals te identificeren en ermee samen te werken die net zoveel om het resultaat geven als zij. Met Field Nation kunnen bedrijven hun vertrouwde on-demand personeelsbestand opbouwen en inzetten, en kunnen technici werk kiezen dat aansluit bij hun interesses, vaardigheden en planning. Creëer een betere manier van werken. Bouw het met Field Nation. DE UITDAGING: De vraag naar geschoolde technici is ongekend hoog. Er is werk aan de winkel, maar er zijn niet genoeg werknemers. Bedrijven zijn het steeds meer beu om de controle op te offeren en hun klantrelaties in gevaar te brengen vanwege verouderde talentstrategieën. Toch zijn er mensen met de vaardigheden en passie voor IT-buitendienst beschikbaar, nog steeds betrokken bij hun vak, maar niet waar je ze zou verwachten. Ze willen een nieuwe manier van werken: flexibiliteit, autonomie en vrijheid. Field Nation helpt velddienstleiders: VERBETER RESULTATEN >> Maak rechtstreeks contact met de technici die uw merk vertegenwoordigen en zorg ervoor dat hun werk volgens uw specificaties is voltooid voordat u op ‘Goedkeuren’ klikt. + 40% reductie in sitebezoeken vergeleken met derden + 98% succespercentage voor werk voltooid via Field Nation REAGEER SNEL >> Dankzij de breedte en diepgang van de bekwame technici op de Field Nation-marktplaats kunt u “ja” zeggen tegen uw klanten, wetende dat u snel kunt opschalen om aan de vraag te voldoen. + Brontechnici en verzending werken tot 80% sneller dan derde partijen + Gemiddelde tijd van 12 minuten tot eerste aanvraag in grote steden + WO's voltooid in meer dan 29.000 postcodes in de VS. + 1 miljoen WO's jaarlijks voltooid op 425.000 locaties + Geschoolde technici met ervaring in meer dan 20 servicetypen VERMINDER KOSTEN >> Elimineer de margestapel van derden en extra kosten, terwijl u de controle over uw loontarieven behoudt. + Inzicht in actuele markttarieven per soort werk en geografie + Realiseer tot 20% besparingen op de arbeidskosten ten opzichte van derden en tot 30% besparingen op de arbeidskosten ten opzichte van W2's