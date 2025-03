Freelance platforms - Populairste apps - Vaticaanstad

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp is een snelgroeiende freelancemarktplaats die bedrijfseigenaren verbindt met vooraf doorgelichte freelancers van over de hele wereld. FreeeUp verschilt van andere freelance-marktplaatsen doordat het alle freelancers die zich bij de markt willen aansluiten, interviewt en onderzoekt en vervolgens alleen de top 1% van de aanvragers tot de markt toestaat. Freelancers bepalen hun eigen uurtarieven of vaste tarieven via het platform en bieden momenteel meer dan 85 verschillende vaardigheden aan, variërend van e-commerce tot digitale marketing en webontwikkeling. Freelancers bevinden zich voornamelijk in de VS en de Filippijnen, waarbij 20% van alle freelancers verspreid is over meer dan 25 landen. Bedrijven kunnen gratis een account aanmaken en er zijn geen maandelijkse kosten of minimumbedragen. Bedrijven krijgen snel toegang tot het vooraf gecontroleerde netwerk van freelancers. Bedrijven kunnen aanvragen indienen voor de freelancers die ze nodig hebben en binnen 1 werkdag een vooraf beoordeelde match vinden. Met de FreeeUp-software kunnen bedrijfseigenaren eenvoudig urenregistratie en facturering voor freelancers inhuren en beheren. In het zeldzame geval dat een freelancer ooit stopt, vervangt FreeeUp hem onmiddellijk en dekt hij eventuele vervangingskosten. Bovendien heeft FreeeUp een uitstekend klantenserviceteam dat 24 uur per dag beschikbaar is om te helpen bij het gebruik van het platform en het oplossen van eventuele problemen waar klanten tegenaan lopen.