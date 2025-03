Signifyd

signifyd.com

Signifyd is een aanbieder van handelsbescherming die uitdagingen op het gebied van fraude en misbruik aanpakt op belangrijke conversiepunten tijdens het e-commerce-shoppertraject, van het aanmaken van een account tot het afrekenen en het retourverzoek. We helpen verkopers te beslissen wanneer het gepast is dat een klant een bepaalde actie onderneemt, zoals het aanmaken van een account, het voltooien van een transactie of het aanvragen van een terugbetaling. We kunnen dit nauwkeurig doen omdat we 98% van de kopers eerder hebben gezien in de duizenden e-commerce winkelpuien die we beschermen. Klanten van Signifyd zien doorgaans een omzetstijging van 5 - 9% door meer goede shoppers door te laten. We hebben zoveel vertrouwen in onze beslissingen dat we de goedkeuringen van bestellingen nabestellen met een garantie, wat onze verkopers het vertrouwen geeft om de uitvoering te automatiseren, wetende dat als er een terugboeking plaatsvindt, we ze 100% zullen vergoeden.