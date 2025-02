Fraudedetectiesoftware - Populairste apps - Tsjaad

Chargebacks911

Het begin van Chargebacks911 was niet geworteld in bankieren of betalingen. Sterker nog, ze zaten helemaal niet in de financiële sector. Het bedrijf werd opgericht door handelaars die jaren hadden gestoken in het opbouwen van een online bedrijf, maar zagen dat hun succes werd weggevreten door geschillen van klanten. Deze ervaring inspireerde de lancering van Chargebacks911 als de eerste – en enige – end-to-end dienst voor geschillenbeheer in de sector. Tegenwoordig bieden ze schaalbare bedrijfsoplossingen voor het terugdringen van betalingsgeschillen en het terugvorderen van inkomsten die verloren zijn gegaan door terugboekingsfraude. Het bedrijf biedt de enige op prestaties gebaseerde ROI-garantie in de sector en maakt gebruik van een eigen pakket software en serviceproducten om kosteneffectieve, end-to-end oplossingen voor terugvorderingsbeheer te bieden. Het is geen wonder dat Chargebacks911 door meer dan 45.000 verkopers wordt vertrouwd voor het beheren en beschermen van meer dan 2 miljard transacties per jaar. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in de omgeving van Tampa Bay, met extra kantoren in Rayleigh, Essex. Chargebacks911 wordt erkend als een toonaangevende wereldwijde dienstverlener en is geëerd met talloze onderscheidingen, waaronder het beste Chargeback Management Program, de beste B2B-software, de beste industriële oplossing en meer.