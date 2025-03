Software voor het volgen van wagenparken - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Wagenparktrackingsoftware maakt gebruik van GPS-technologie om de activiteiten van voertuigen en chauffeurs binnen een transportvloot te monitoren. Deze software wordt voornamelijk gebruikt door wagenparkbeheerders om hun wagenpark in realtime te volgen en prestatiegegevens over zowel voertuigen als chauffeurs te verzamelen. Hoewel het volgen van wagenparken vaak een kenmerk is van bredere wagenparkbeheersystemen, richt de software in deze categorie zich specifiek op het gebruik van GPS en telematica om voertuigen te volgen. Het mist doorgaans de uitgebreide backoffice-functionaliteiten die te vinden zijn in volledige fleetmanagementoplossingen.