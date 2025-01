Software voor het volgen van wagenparken - Populairste apps - Mauritanië

Fleetr

fleetr.com

Fleetr is marktleider op het gebied van GPS-trackingoplossingen voor kleine bedrijven. We hebben een AI-aangedreven platform gebouwd dat chauffeurs- en voertuiggegevens levert aan wagenparkeigenaren. In samenwerking met ons moederbedrijf in Latijns-Amerika zijn we er trots op dat we vanaf 2021 meer ...