Momentum maakt dienstverlenende bedrijven winstgevender. Ons cloudgebaseerde softwareplatform, aangedreven door een verbonden netwerk van GPS-hardwareapparaten, geeft u volledige financiële controle en diepgaand operationeel inzicht in uw bedrijf. Met Momentum hoeft u zich nooit zorgen te maken over tijdrovende gegevensinvoer of menselijke fouten. Het verzamelen van gegevens gebeurt altijd nauwkeurig en automatisch. Daarom blinkt Momentum uit waar andere software faalt. Genereer meer omzet en winst. Het enige wat u hoeft te doen is verbinding maken, Momentum doet de rest. Het verbonden netwerk van Momentum-apparaten: voertuigen, uitrusting en bemanning - The Eagle One: één GPS-apparaat voor voertuigen, aanhangwagens en zwaar materieel. Hij is verkrijgbaar met een OBD-II-harnas of een 12V-batterijharnas. - De Momentum Toolie: Bluetooth-locatie- en activiteitentracker voor lichte apparatuur en gereedschappen. - De CrewID: op privacy gerichte arbeidskostentracker die automatisch alle arbeidskosten vanuit het veld vastlegt en berekent zonder gegevensinvoer.