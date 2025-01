Software voor wagenparkbeheer - Populairste apps - Hongarije

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo is wagenparkbeheersoftware die speciaal is ontworpen voor wagenparkeigenaren. Wagenparkeigenaren kunnen nu eenvoudig snellere routes plannen, optimaliseren en toewijzen aan hun chauffeurs, afhankelijk van hun prioriteit. Zeo valt ook onder de beste software-apps voor bezorgbeheer, routeplanning en transportbeheer. Wat onderscheidt Zeo Routeplanner? Wagenparkeigenaren kunnen met één klik op de knop bulkchauffeurs toevoegen en hun chauffeurs in realtime volgen. Wagenparkeigenaren kunnen de route aan een specifieke chauffeur toewijzen. Zeo biedt u de snelste en best mogelijke route waarmee u tijd en geld bespaart. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in bezorging, die bezorging willen gaan aanbieden of hun bezorgactiviteiten willen verbeteren, kiezen voor Zeo Route Planner. Terwijl wagenparkeigenaren chauffeurs aan de lijst toevoegen, kunnen ze ook chauffeursgegevens toevoegen, chauffeurs aan basiswinkels toewijzen, chauffeurs aan voertuigen toewijzen en de begin- en eindtijden van chauffeurs instellen. Moeiteloze routeplanning en -optimalisatie: De chauffeurs hebben toegang tot Android- en iOS-apps om de kortst mogelijke route te bekijken. Plan uw routes beter en bespaar tot 2 uur op elke reis. Wagenparkeigenaren en chauffeurs kunnen onbeperkte routes maken zonder gebruiksverplichting. U kunt ook de vaardigheden van de individuele chauffeurs definiëren, routes maken via Excel en op vaardigheden gebaseerde optimalisatie realiseren. Veelzijdige locatie-invoermethoden: u kunt ook meerdere locaties toevoegen door een Excel-bestand te uploaden of door onze afbeeldingsscanfunctie te gebruiken. Verhoog de route-efficiëntie, schaal eenvoudig en vereenvoudig de planning van bezorgroutes met 's werelds populairste chauffeursapp en bezorgsoftware. Terwijl ze de routes toewijzen, kunnen wagenparkeigenaren ook voertuigidentificaties toevoegen: naam en nummer, voertuigcapaciteit, pakketgewichtscapaciteit en pakketvolume, samen met de waarde. Wagenparkeigenaren kunnen onderweg rechtstreeks met hun chauffeurs chatten en hun live locatie volgen. Wagenparkeigenaren kunnen ook realtime updates naar de klanten sturen en de beste klantenservice bieden. U kunt het afleverbewijs ook ontvangen nadat de koerier is afgeleverd. Zodra de bestellingen zijn afgeleverd, kunt u een gedetailleerd overzicht krijgen van alle routes die tot nu toe zijn gemaakt, samen met een snel overzicht op nr. aantal gedane stops, start- en eindlocatie, toegewezen chauffeur Wat het prijsmodel betreft, moeten wagenparkeigenaren per stoel betalen, niet per chauffeur. U kunt gebruik maken van de beste klantenservice als u problemen ondervindt. Ons team antwoordt binnen 2 uur op elke vraag. Zeo biedt u de integratieoptie met sommige software zoals Zapier en Shopify, waardoor uw taak meer geautomatiseerd en eenvoudig wordt. U kunt de Zapier-integratie hier vinden:https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Ontdek de voordelen van Zeo Route Planner door onze website te bezoeken op: https://zeorouteplanner.com/ Boek een gratis demo met onze experts om uit de eerste hand te ervaren hoe Zeo uw wagenparkbeheer radicaal kan veranderen en uw leveringsactiviteiten naar nieuwe hoogten kan tillen. Bij Zeo bieden we een transformatie in de manier waarop u uw wagenpark beheert en optimaliseert. Sluit u aan bij de bedrijven die al profiteren van 's werelds populairste chauffeursapp en bezorgsoftware. Maak de slimme keuze voor uw wagenpark: kies Zeo Route Planner.