Software voor wagenparkonderhoud - Populairste apps - Hongarije

Whip Around is een krachtig en toch intuïtief wagenparkonderhoudssysteem dat u helpt uw ​​gehele wagenpark veilig, compliant en onderweg te houden. Het Whip Around wagenparkbeheerplatform verbindt elk punt van het voertuig- en uitrustingsonderhoudsproces in één systeem: wat betekent dat managers gegevens met betrekking tot uw inspecties, reparaties, compliance en uptime kunnen gebruiken om slimmere beslissingen voor het wagenpark te nemen. Whip Around ondersteunt uw hele team: managers, chauffeurs en monteurs. VLOOTBEHEERDERS: - Bewaak de gezondheid van het wagenpark via het dashboard voor vlootonderhoudsanalyses - Stel schema's in voor preventief onderhoud - Creëer, prioriteer en volg de voortgang van werkorders - Ontvang pushmeldingen wanneer er defecten optreden CHAUFFEURS: - Voer dagelijkse inspecties uit, onderteken ze en dien deze in via onze DOT -conforme app - Rapporteer onmiddellijk problemen die onderhoudsaandacht vereisen door foto's en spraak-naar-tekst op hun mobiele apparaten vast te leggen - Ontvang pushmeldingen als inspecties ontbreken of onvolledig zijn MECHANICA: - Pushmeldingen voor nieuwe werkorders en defecten - Automatische werkorderdocumentatie en tracking - Markeer eenvoudig fouten als gecorrigeerd of aangepakt binnen de Whip Around-app. De gegevens die chauffeurs verzamelen met de app vormen de basis voor het wagenparkonderhoudsbeheerportaal, waar wagenparkbeheerders defecten in het hele wagenpark kunnen volgen, werkorders kunnen monitoren en bijgewerkte chauffeurs- en voertuiggegevens kunnen observeren. klassementen voor activa. De verzamelde gegevens worden ook ingevoerd in het onderhoudsdashboard van Whip Around, zodat monteurs defecten, werkorders en onderdeleninventaris kunnen monitoren. Whip Around zorgt ervoor dat uw wagenpark aan de eisen voldoet en helpt uw ​​chauffeurs aan het eind van de dag veilig thuis te komen.