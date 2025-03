Financiële welzijnssoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Best Money Moves is een mobile-first-service die is ontworpen om mensen te helpen financiële stress te meten en deze vervolgens terug te draaien om controle over hun financiële leven te krijgen. De dienst wordt verkocht aan werkgevers, die deze vervolgens als gratis werknemersvoordeel aan hun werknemers aanbieden. Wij verkopen niets. Er zijn geen advertenties. En er zijn geen verborgen trucs. Ons enige doel is om mensen te helpen slimmere keuzes te maken met hun geld door het verstrekken van bekroonde informatie, eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen, een op punten gebaseerd beloningssysteem en een uniek systeem voor het in kaart brengen van inhoud dat financiële problemen snel en gemakkelijk oplost. En voor werkgevers vertalen minder financieel gestresste werknemers zich in een gelukkiger, gezonder en productiever personeelsbestand.