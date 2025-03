Earnin

earnin.com

Rekruteer, behoud en verbeter de productiviteit van werknemers met het Earnin-voordeel. Earnin is een Financial Wellness-platform dat speciaal is ontworpen om werknemers te helpen schulden te vermijden, hun rekeningen te betalen, te sparen voor de toekomst en financiële stress te verminderen door toegang tot hun loon mogelijk te maken terwijl ze werken. Ons kernproduct Cashout ondersteunt werknemers van meer dan 50.000 bedrijven in de VS en we hebben toegang geboden tot meer dan $10 miljard aan inkomsten. Onze missie is om werknemers te helpen een beter financieel leven te leiden. Earnin-technologie is uniek omdat het de enige aanbieder is waarvoor Zero-integratie nodig is. Dit betekent een eenvoudige uitrol in enkele dagen. Waarschijnlijk helpen we een aantal van uw werknemers al. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe. Extra functies: - Saldoscherm: Medewerkers krijgen een melding als hun banksaldo onder een bepaald bedrag komt, zodat ze rekening-courantkrediet kunnen vermijden. - Budgettering: we trekken automatisch terugkerende uitgaven binnen, zodat werknemers kunnen zien welke rekeningen eraan komen en daar budget voor kunnen maken. - Tip zelf: dit is een uniek spaarproduct waarmee werknemers eenvoudig aangepaste spaarpotten kunnen maken om te sparen voor een noodfonds, vakantie, onderwijs enz. .