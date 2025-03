Manay CPA

manaycpa.com

Manay CPA, gevestigd in de Amerikaanse staat Georgia en actief in 50 staten, is een volledig geautoriseerd financieel adviesbedrijf dat diensten levert op veel verschillende gebieden, zoals financiële en strategische consultancy, juridische, douane- en magazijnoplossingen op de Amerikaanse markt, evenals CPA-diensten zoals de oprichting van nieuwe bedrijven, belastingen, boekhouding en loonadministratie.