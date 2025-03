ShareFile

sharefile.com

Deel inhoud veilig en werk samen met klanten en interne teams van elk apparaat of locatie met ShareFile. Afdelingen en kleine bedrijven hebben eenvoudige, veilige oplossingen nodig om samen te werken met klanten en elkaar. Gebruik met ShareFile elk apparaat om veilig toegang te krijgen tot bestanden, gegevens te delen en tijdbesparende workflows te maken. Eenvoudige, snelle opstelling-nee het vereist. Deel, stuur een groottebestand op elk apparaat: of u nu op kantoor bent of onderweg bent, u hebt overal, altijd toegang tot uw bestanden, altijd met cloudopslag. * Weet dat uw bestanden altijd veilig zijn: codering op bankniveau beschermt uw bestanden, e-mails en bijlagen tijdens het transport en in rust. * Securel samenwerken: auditpaden en configureerbare machtigingen om te weten en te bepalen wie toegang heeft tot uw gegevens. * Optimaliseer het onboardingproces van de klant en de werknemer: tijdbesparende workflows verminderen handmatig papierwerk allemaal binnen een enkel samenwerkingspunt. * Secure FTP -site Alternatief: geen software -installaties - voor u of uw klanten.