Bestandsconversiesoftware - Populairste apps - Syrië

Lumin

luminpdf.com

Lumin is cloudgebaseerde pdf-bewerkings- en documentworkflowsoftware, opgericht in 2014 en met hoofdkantoor in Nieuw-Zeeland. Wereldwijd actief met meer dan 80 miljoen gebruikers over de hele wereld, is er een Lumin-gebruiker op bijna elk continent ter wereld - inclusief Antarctica! Lumin biedt naadloze integratie in G-Suite en beschikt over een reeks intuïtieve digitale tools om e-handtekeningen, tekst, markeringen en meer toe te voegen aan uw PDF-documenten in de cloud. Met Lumin kunt u: - Onbewerkte pdf-tekst rechtstreeks in uw documenten bewerken, zodat datumwijzigingen en kleine updates van contracten en overeenkomsten eenvoudig kunnen worden doorgevoerd - Een naadloze eSignature-workflow creëren voor het verzamelen en aanvragen van digitale handtekeningen - Reageren, taggen en samenwerken met uw team, waar u ook bent - Synchroniseer met de Google-tools die u kent en waar u van houdt - Toegang tot een reeks digitale tools, waaronder het toevoegen van vormen, afbeeldingen, tekst, opmerkingen, markeringen en - Toegang tot een reeks geavanceerde pdf-functies voor het manipuleren van documenten, het comprimeren van bestanden voor verzending, het splitsen van bestanden en nog veel meer . Stroomlijn documentprocessen en workflows met tools die aanvoelen als een tweede natuur en werken precies zoals u ervan verwacht. Gebruik Lumin voor studie, werk en leven. Lumin is gratis te downloaden en te gebruiken, of u kunt geavanceerde functies en functionaliteit ontgrendelen vanaf slechts $ 9 p/m. Business- en Enterprise-abonnementen zijn beschikbaar en eenvoudig schaalbaar, zodat ze bij uw team passen. Installeer gewoon Lumin PDF vanuit de G-Suite Marketplace en u bent klaar om te gaan!