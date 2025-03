Buitendienstsoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

Promomash

promomash.com

Promomash is het enige alles-in-één promotiebeheerplatform voor groeiende CPG-merken in de detailhandel. Plan, voer, analyseer en optimaliseer al uw detailhandelspromoties, verkoop- en marketingactiviteiten in het veld en demo's in de winkel op één plek - en besteed uw grootste kopzorgen en inhoudingen uit met een kant-en-klaar, end-to-end beheerd proces. Door alles in Promomash te beheren, hebben CPG-merken één bron van waarheid die hen helpt beter te promoten in de detailhandel en de beste keuzes te maken met hun beperkte handelsuitgaven. Geen enkele andere oplossing biedt alle tools die merken nodig hebben om elk aspect van hun handelsmarketing- en promotie-inspanningen te beheren. Geen spreadsheets of meerdere systemen meer nodig! • Beheer promoties, demo's, verkopen en inhoudingen allemaal op één plek. • Ontvang automatische, dagelijkse feeds met verkoopgegevens via onze samenwerking met Crisp. • Ontlast de lasten van het aftrekbeheer met onze end-to-end kant-en-klare service. • Zie handelsuitgaven duidelijker met gedetailleerde planning, rapportage en aftrekgegevens. • Vergelijk het plan met de daadwerkelijke handelsprestaties in één gemakkelijk leesbare weergave. Abonnementen die nu aan uw behoeften voldoen. Meld u aan voor alleen wat u nodig heeft, of profiteer van de volledige voordelen van alles-in-één promotiebeheer met Promomash. Hoe u ook begint, al onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar en de prijzen zijn afgestemd op de omvang en het budget van uw bedrijf. • Trade Promotion Management (TPM): Plan, voer uit, analyseer en verfijn al uw handelspromoties voor alle tactieken en klanten. • Fieldmarketingbeheer: Plan, beheer en rapporteer over fieldmarketingevenementen, demo's en merchandisingactiviteiten. • Inhoudingsbeheer: maak gebruik van automatisering en ons team van experts om inhoudingen vast te leggen, te categoriseren, te valideren en te betwisten.