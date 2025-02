Buitendienstsoftware - Populairste apps - Slowakije

Skynamo

skynamo.com

Skynamo is het alles-in-1 Field Sales Platform voor fabrikanten, groothandelaren en distributeurs. We beschouwen het graag als een complete oplossing voor buitendienstbeheer, klantrelatiebeheer en orderregistratie in één. Met Skynamo kunnen uw verkoopteams zich concentreren op wat er echt toe doet: verkopen, bestellingen vastleggen en een onbreekbare relatie met uw klanten opbouwen. Voor wie is Skynamo bedoeld? Skynamo wordt gebruikt door fabrikanten, groothandelaren en distributeurs van producten met verkoopteams in het veld die regelmatig klanten bezoeken en verkopen. Skynamo mobiele verkoopapp voor buitendienstmedewerkers: Onze mobiele app voor buitendienstmedewerkers gebruikt gegevens en informatie verzameld via GPS-technologie om administratieve taken te automatiseren, de productiviteit en klantenservice in het veld te verbeteren en het aantal bestellingen te verhogen. Buitendienstmedewerkers gebruiken Skynamo om hun relaties met hun klanten te verbeteren, bestellingen vast te leggen en de tijd die aan administratie wordt verspild te minimaliseren. Skynamo Web App voor managers en verkoopondersteuningsteams op kantoor: managers en verkoopondersteuningsteams op kantoor krijgen webgebaseerde desktoptoegang tot de Skynamo-functionaliteit. Managers kunnen realtime activiteitenupdates, rapporten en een dashboard met belangrijke prestatie-indicatoren bekijken en vragen beantwoorden over de prestaties van verkopers, verkoopprognoses en probleemgebieden in uw verkooporganisatie. Verkoopmanagers loggen in op de Skynamo-webapp om bij te houden wat er in het veld gebeurt en om rapporten te krijgen over de prestaties van het team dat aan hen rapporteert.