Uitgebreide detectie- en responsplatforms (XDR). - Populairste apps - Slowakije

Defense.com is een XDR-platform dat alles bevat wat uw organisatie nodig heeft om cyberbedreigingen in alle delen van uw netwerk te detecteren en erop te reageren, zonder het prijskaartje of de complexiteit van de onderneming. Zonder een oplossing als Defense.com kunt u veel tijd en middelen besteden aan het handmatig correleren van gegevens uit meerdere, uiteenlopende beveiligingstools om cyberbedreigingen te identificeren en te verhelpen. Defense.com verzamelt en correleert eigen beveiligingsgegevens en beveiligingsgegevens van derden uit alle delen van uw omgeving in één enkel detectie- en responsplatform, waardoor u snel bedreigingen kunt identificeren en inbreuken kunt voorkomen. Naast detectie en reactie op bedreigingen helpt het Defense.com-platform uw organisatie ook haar beveiligingspositie te versterken met ingebouwde kwetsbaarheidsscans, eindpuntbescherming, monitoring van externe aanvalsoppervlakken en training in beveiligingsbewustzijn. Managed services Kleine en middelgrote organisaties hebben vaak niet de tijd of de middelen om hun omgeving goed te monitoren, waardoor ze gedwongen zijn genoegen te nemen met alleen dekking tijdens kantooruren. Defense.com lost deze uitdaging op met een 24/7 beheerde SIEM-service, ondersteund door onze interne SOC-analisten en onze geavanceerde logmonitoringtechnologie. Wij kunnen uw team ontlasten door namens u de omgeving van uw organisatie te monitoren, u te waarschuwen voor echte bedreigingen en gedetailleerd hersteladvies te geven om problemen snel op te lossen. Waarom kiezen voor Defensie.com? In tegenstelling tot veel andere aanbieders op de markt die opereren als MSSP's met technologie van derden, heeft Defense.com een ​​eigen SIEM-platform ontwikkeld dat geavanceerde mogelijkheden voor detectie van bedreigingen biedt en logbestanden van elk systeem of elke leverancier kan verwerken. Hierdoor kunnen organisaties het maximale uit hun bestaande beveiligingsinvesteringen halen, zich losmaken van de leveranciersafhankelijkheid en alles in hun omgeving monitoren op beveiligingsbedreigingen. We hebben ook ons ​​eigen interne SOC-team, dat 24/7 proactieve detectie van bedreigingen en logmonitoring biedt. Onze beheerde services verlichten de druk op IT-teams door proactief te zoeken naar kwaadaardige activiteiten in hun netwerken en beveiligingswaarschuwingen onder hun aandacht te brengen, waardoor ze tijd besparen en ervoor zorgen dat ze zich alleen op echte risico's concentreren. Bestaande leveranciers op de markt bieden complexe en dure oplossingen die meestal zijn toegesneden op bedrijfsorganisaties met interne SecOps-teams. Defense.com onderscheidt zich als een toegankelijker alternatief voor het MKB in vergelijking met de huidige MDR- en XDR-categorieleiders.