Uitgebreide detectie- en responsplatforms (XDR). - Populairste apps - Denemarken

Extended Detection and Response (XDR)-platforms zijn tools die zijn ontworpen om de detectie en oplossing van beveiligingsbedreigingen in hybride omgevingen te automatiseren. Deze platforms kunnen beveiligingsincidenten in netwerken, eindpunten, cloudservices en applicaties detecteren en erop reageren. Bedrijven maken steeds meer gebruik van XDR-technologieën omdat traditionele detectie- en responsoplossingen vaak beperkt zijn tot één enkel domein, zoals eindpuntbeveiliging of netwerkbeveiliging, terwijl XDR uitgebreide bescherming biedt voor complexe hybride omgevingen. XDR-oplossingen bieden een uniform systeem voor het beheren van beveiligingsincidenten, ongeacht hun oorsprong binnen de organisatie. Ze helpen ook bij het stroomlijnen van beveiligingsactiviteiten door redundante detectie- en responstools te consolideren, waardoor het voor beveiligingsteams gemakkelijker wordt om bedreigingen te identificeren en aan te pakken.