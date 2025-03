Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet is 's werelds marktplaats voor juridische diensten en is een product van Seadaka Ltd., een netwerktechnologiebedrijf dat zich inzet voor het bouwen van een zakelijk uitwisselingsplatform voor mondiale experts op het gebied van risicobeheersing, waardoor experts op verschillende gebieden professioneel advies kunnen geven en diensten aan buitenlandse handelsondernemingen. Op dit moment zijn we het grootste gediversifieerde online platform voor de risicobeheersingsindustrie in China. Expert Planet is een sociaal product waarmee experts hun zakelijke netwerk kunnen uitbreiden. Op Expert Planet kunnen praktijkmensen uit verschillende sectoren onbelemmerd communiceren met experts uit dezelfde sector of uit andere sectoren om hun zakelijke netwerk te verrijken en meer commerciële kansen te krijgen. U kunt uw bedrijf ook op dit sociale platform onder de aandacht brengen om de zichtbaarheid van uw bedrijf te vergroten. Chinese buitenlandse handelsgebruikers zijn ook actief op dit sociale platform, op zoek naar professionele oplossingen voor hun zakelijke problemen. Momenteel kan het platform gebruikers verschillende soorten diensten bieden, zoals internationale incasso, juridisch advies, herstel van e-commerce-accounts, overzees marktonderzoek, factoring en aankoop van dubieuze debiteuren, enz. Als uw bedrijf zich op deze terreinen bezighoudt, Expert Planet helpt u een nieuwe markt te betreden en meer klanten te werven! Wij rekenen geen enkele vorm van inschrijvingskosten (jaarlijkse bijdrage, lidmaatschapsbijdrage, abonnementskosten, etc.). Alle experts kunnen hun zakelijke expertise ten volle benutten om problemen voor gebruikers in nood op te lossen en daarvoor beloond te worden. Meld u nu aan bij ExpertPlanet.io om uw zakelijke samenwerkingsnetwerk op te bouwen. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].