Inex One

inex.one

Krijg toegang tot de beste expertnetwerken en onderzoeksbureaus - allemaal op één platform. U bespaart tijd en verlaagt de kosten. Vereenvoudig uw marktonderzoek en krijg meer tijd voor inzichten en beslissingen die waarde creëren. Inex One is het snelstgroeiende platform in de expertnetwerkindustrie. Het wordt gebruikt door meer dan 400 bedrijven wereldwijd, waaronder 7 van de top-10 mondiale strategieadviesbureaus, 3 van de top-10 private equity-bedrijven, 7 van de top-10 marktonderzoeksbureaus en honderden bedrijfsstrategieteams. Wanneer u Inex One gebruikt, krijgt u toegang tot meer dan 40 topexpertnetwerken en onderzoeksbureaus wereldwijd. Workflows en facturering worden gestroomlijnd op het platform. Het is gemakkelijk om samen te werken met collega's, inzichten te verzamelen en de uitgaven bij te houden. Complianceteams kunnen al hun bedrijfsbrede marktonderzoeksgebruik beheren in één efficiënt portaal. Ga voor meer informatie naar www.inex.one of neem contact op via [email protected]. Inex One heeft kantoren in Stockholm, New York, Singapore, Londen en Parijs.