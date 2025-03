Everlance

everlance.com

Everance is een soort kilometers en onkosten software die bedrijven helpt om de vergoedingskosten te verlagen, tijd te besparen en een aantrekkelijk vacature te leveren aan mobiele werknemers. Met meer dan 3 miljoen gebruikers staat Everlance bekend als gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te beheren en gemakkelijk om mee te doen. The end-to-end platform offers a complete vehicle reimbursement solution with: The #1-rated mileage tracking app on the App Store, featuring automatic, GPS-based mileage logs and built-in privacy protection Customizable reimbursement report approval flows and outlier flags Monthly, bi-monthly or bi-weekly employee reimbursement options Driver’s license and insurance verification Continuous Motor Vehicle Record (MVR) checks and driver safety training Integrated Kostenbeheer met zichtbaarheid bij elke stap, u kunt uw werknemers nauwkeurig en efficiënt vergoeden voor hun kilometerstand en uitgaven. Plus, krijg nieuw inzicht in hoe werknemers hun dag doorbrengen, helpen de verantwoordelijkheid te vergroten en een efficiëntere toewijzing van hulpbronnen mogelijk te maken. Everlance ondersteunt alle soorten geen/lage belastingvergoedingsprogramma's voor voertuigen. Of u momenteel bedrijfsauto's levert, handmatige processen gebruikt of afkomstig is van een andere provider, het expertteam van Everance kan u helpen de juiste programma's voor uw bedrijf te bepalen en IRS -compliance te behouden. Gepersonaliseerde vergoedingen van vaste en variabele snelheid (FAVR), inclusief tariefontwikkelingscenten per mijl (CPM) vergoedingen Verantwoordelijke vergoedingen Volet volgen elke klant heeft een genoemde klant Succes manager die uw enkele contactpunt dient en uw driemaandelijkse zakelijke beoordelingen uitvoert. De helpdesk is 7 dagen per week beschikbaar via telefoon, chat en e -mail om u en uw werknemers onderweg te ondersteunen.