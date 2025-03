Software voor onkostenbeheer - Populairste apps - Oeganda

Everlance

Everlance is een soort kilometer- en onkostensoftware waarmee bedrijven de vergoedingskosten kunnen verlagen, tijd kunnen besparen en een aantrekkelijk arbeidsvoordeel kunnen bieden aan mobiele werknemers. Met meer dan 3 miljoen gebruikers staat Everlance bekend als eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk te beheren en gemakkelijk om zaken mee te doen. Het end-to-end platform biedt een complete oplossing voor voertuigvergoedingen met: De best beoordeelde app voor het bijhouden van kilometers in de App Store, met automatische, op GPS gebaseerde kilometerregistratie en ingebouwde privacybescherming Aanpasbare goedkeuringsstromen voor vergoedingsrapporten en uitschietersvlaggen Maandelijkse, tweemaandelijkse of tweewekelijkse terugbetalingsopties voor werknemers Verificatie van rijbewijs en verzekering Continue controles van motorvoertuiggegevens (MVR) en veiligheidstraining voor chauffeurs Geïntegreerd onkostenbeheer Met inzicht bij elke stap kunt u uw werknemers nauwkeurig en efficiënt hun kilometers vergoeden en uitgaven. Bovendien krijgt u nieuw inzicht in de manier waarop werknemers hun dag doorbrengen, waardoor de verantwoordelijkheid wordt vergroot en een efficiëntere toewijzing van middelen mogelijk wordt. Everlance ondersteunt alle soorten voertuigvergoedingsprogramma's zonder of met lage belastingen. Of u nu bedrijfsauto's ter beschikking stelt, handmatige processen gebruikt of van een andere leverancier komt, het deskundige team van Everlance kan u helpen bij het bepalen van de juiste programma('s) voor uw bedrijf en het handhaven van IRS-compliance. Gepersonaliseerde vergoedingen met vast en variabel tarief (FAVR), inclusief tariefontwikkeling Cents Per Mile (CPM)-vergoedingen Verantwoordelijke vergoedingen Wagenparkregistratie Elke klant heeft een benoemde Customer Success Manager die als uw enige aanspreekpunt fungeert en uw driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen uitvoert. De helpdesk is 7 dagen per week bereikbaar via telefoon, chat en e-mail om u en uw medewerkers onderweg te ondersteunen.