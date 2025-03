Software voor onkostenbeheer - Populairste apps - Oekraïne

Equals Money

Sluit u aan bij de ruim 20.000 bedrijven die wij hebben geholpen hun zakelijke uitgaven onder controle te krijgen. Onze kaarten, app en online platform geven u volledige controle en zichtbaarheid, zodat u minder tijd kunt besteden aan het beheren van uw financiën en meer tijd kunt besteden aan het laten groeien van uw bedrijf. Werk over de hele wereld - onze kaarten* kunnen worden gebruikt in meer dan 190 landen waar Mastercard wordt geaccepteerd, en gebruikers kunnen op elk gewenst moment in onze app opwaarderingen aanvragen. Krijg volledige controle: teams geven alleen uit wat u op hun kaart heeft gezet, zodat u volledig inzicht heeft in hun uitgaven. U krijgt een deskundige accountmanager die uw bedrijfsbehoeften begrijpt en demo's voor uw team regelt. Onze eigen internationale bankrekeningnummers (IBAN's) met meerdere valuta's stellen onze klanten in staat eenvoudig internationale overboekingen uit te voeren tegen geweldige wisselkoersen. Onze missie is om het verkeer van geld eenvoudig te maken. Met een reeks oplossingen waarmee u het meeste uit onkostenbeheer en internationale betalingen kunt halen, kunnen wij u helpen de financiële stress weg te nemen, zodat u zich weer kunt richten op wat echt belangrijk is: uw bedrijf. Zakelijke uitgaven zijn onvermijdelijk: met een rekening van Equals Money hoeft u zich nergens meer zorgen over te maken. Hoe wij uw geld veilig houden - wij bewaren uw geld op speciaal aangewezen, beveiligde bankrekeningen, waardoor uw geld gescheiden blijft van onze andere bezittingen. Dit betekent dat uw geld beschermd is, maar de Equals Money-rekening valt niet onder het Financial Services Compensation Scheme. Raadpleeg de veelgestelde vragen over het product voor meer informatie. *Voor uitgiftekaarten kunnen kosten in rekening worden gebracht.