Software voor onkostenbeheer - Populairste apps - Zweden

TimeSite Pro is een volledig configureerbare, cloudgebaseerde oplossing voor tijdregistratie, onkosten en facturering, ontworpen om eenvoudig in te stellen en te gebruiken, maar uitgebreid qua functionaliteit. Geef kosten- en factuurtarieven op die van toepassing zijn op de uren die uw personeel registreert voor klanten, projecten en activiteiten, zodat u de winstgevendheid van het werk dat u uitvoert, kunt volgen. Door het management goedgekeurde tijd- en onkostengegevens kunnen aan uw klant worden gefactureerd. Timesite Pro kan worden gekoppeld aan een verscheidenheid aan salaris- en boekhoudpakketten. Met de mobiele app van TimeSite voor iPhone en Android-smartphones kan uw team snel hun urenstaatactiviteiten registreren, waar ze ook zijn. Locaties worden vastgelegd wanneer een taak of activiteit in de app wordt geregistreerd. Urenstaatgegevens worden automatisch geüpload naar onze cloudservers. Aan het einde van de week kunnen medewerkers hun urenstaten vanuit hun mobiele app ter goedkeuring door het management indienen. Met TimeSite Pro kunnen uw klanten het werk dat per project wordt uitgevoerd autoriseren voordat de definitieve goedkeuring van een ingediende urenstaat door managers plaatsvindt. Managers kunnen urenstaatgegevens bekijken, urenstaten retourneren voor correctie en opnieuw indienen, of urenstaatgegevens zelf wijzigen. Door de factureerbare en niet-factureerbare tijd nauwkeurig bij te houden, kunt u met TimeSite Pro eenvoudig zien of u uw middelen effectief inzet. U kunt budgetdrempels instellen en waarschuwingen ontvangen wanneer u uw schatting voor een project overschrijdt. Hierdoor kan uw management de voortgang van uw project nauwlettend in de gaten houden en snel actie ondernemen wanneer dat nodig is. U kunt zowel de kosten- als de factuurtarieven flexibel toewijzen aan de uren die uw medewerkers registreren voor uw klanten, projecten en activiteiten, zodat u de winstgevendheid van het werk dat u uitvoert, kunt volgen. TimeSite Pro biedt u geïntegreerde factureringsfunctionaliteit op basis van urenstaten die zijn ingediend en goedgekeurd door uw management. Deze facturen kunt u vervolgens exporteren naar uw boekhoudpakket. TimeSite kan eenvoudig complexe factureringsscenario's aan. Haal uw gegevens eenvoudig in en uit TimeSite. TimeSite Pro interfaces met MYOB, Xero, Quicken en anderen. Urenstaten en andere informatie kunnen eenvoudig worden geëxporteerd in verschillende bestandsformaten. TimeSite heeft een groot aantal configuratieopties waarmee onze gebruikers hun systeem op veel verschillende manieren kunnen instellen. Van het veranderen van de manier waarop urenstaten worden weergegeven tot het instellen van klanten, projecten en taakhiërarchieën, TimeSite kan aan een breed scala aan vereisten voldoen. TimeSite biedt een gratis proefperiode zonder dat u een creditcard nodig heeft, geen contracten hoeft te ondertekenen en u kunt uw gebruik van TimeSite Pro op elk moment starten en stoppen. Wij brengen alleen kosten in rekening voor gebruikers die daadwerkelijk tijd registreren. Inactieve gebruikers en beheerders zijn gratis. U kunt uw abonnementsaantal op elk gewenst moment wijzigen. TimeSite biedt onbeperkte technische ondersteuning en productupgrades zolang uw abonnement actief is. Ons ontwikkelingspersoneel produceert voortdurend nieuwe functies die verdere voordelen toevoegen aan TimeSite Pro. Door u te abonneren op TimeSite investeert u in een tijdregistratieoplossing die gelijke tred houdt met de eisen van onze klanten en de innovatie in de sector. Wij ondersteunen u graag telefonisch of via externe toegang.