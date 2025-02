Qualtrics

Qualtrics CorexM wordt gebruikt door meer dan 13.000 merken en 75% van de Fortune 500 en is het meest vertrouwde, intelligente en schaalbare alles-in-één platform voor ervaringsmanagement. Qualtrics CorexM is het fundamentele onderzoekstool voor het bouwen, lanceren en analyseren van enquêteonderzoek. Met CorexM kunt u Siled of uitbestede operaties meenemen naar een holistisch, end-to-end platform voor alle inzichten die u wilt verzamelen en op handelen. Met mogelijkheden en oplossingen voor elke afdeling helpt CorexM u om uw publiek te bereiken waar ze ook zijn, zodat u ervoor zorgt dat u sneller dan ooit inzichten krijgt. U kunt zelfs uw eigen projecten maken of projecten gebruiken die zijn ontworpen door Qualtrics -experts - voor merk, klantinzichten, productonderzoek of werknemerservaring - zodat u actie kunt ondernemen waar het meest nodig is. Met Qualtrics CorexM stelt u iedereen in staat om bruikbare inzichten vast te leggen, te analyseren en te delen en te gebruiken om bestaande producten, diensten en ervaringen te identificeren of te verbeteren. Het is tijd om uw ervaringsgegevensefficiëntie te vergroten met 's werelds meest flexibele oplossing voor modern onderzoek en feedback. 1) Focus op de juiste resultaten machtigen elke beslissing met voorspellende inzichten en AI-aangedreven aanbevelingen om de juiste acties te ondernemen en ervaringen te verbeteren. Dit omvat AI-gedreven tekstanalyses om open feedback op schaal te begrijpen, rapporteren voor elke stakeholder en nog veel meer. 2) geavanceerd onderzoek is eenvoudig gemaakt, aanpassen en wijzigen van elk onderzoeksproject in minuten met een point-and-click-gebruikersinterface, PhD-gesteunde methoden en een robuuste bibliotheek van meer dan 100 vragentypen en sjablonen ontworpen door enquêtewetenschappers. Allemaal klaar voor gebruik, zonder codering die nooit vereist is. 3) Toegang tot rijsnelheid en behendigheidsschaal om in de organisatie in de organisatie te ervaren met speciaal gebouwde oplossingen, workflows en eenvoudige samenwerking. Voeg daar een flexibel platform aan toe met ongeëvenaarde integraties in de systemen die uw organisatie al gebruikt. 4) Bespaar tijd en geld standaardiseren uw onderzoek op een enkel platform om een ​​uitgebreid registratiesysteem voor al uw gegevens van de respondent op te bouwen. Word een onderzoeksexpert bij AI die het zware werk voor u doet en aanbevelingen biedt om de kwaliteit en compatibiliteit van de enquête te verbeteren. 5) Consolideer en stroomlijnen onderzoek via één uniform systeem dat ieders vermogen verbindt en centraliseert om te luisteren, te begrijpen en te handelen op feedback en kansen te ervaren, dieper in te gaan op gegevens, persoonlijke ervaringen op schaal te ontwerpen en de onderzoeksefficiëntie drastisch te verhogen. 6) Verminder de risicoblootstelling met onverslaanbare beveiliging van ondernemingskwaliteit, compliance en governance functionaliteit, Qualtrics CoreXM is GDPR, Hitrust, ISO 27001 gecertificeerd en FedRamp-compatibel. 7) Uitbreiding van uw bandbreedte met experts op aanvraag laten uw gegevens harder voor u werken. Roep onze onderzoeksdiensten en netwerk van partners in voor ondersteuning met ontwerp, analyses, rapportage en respondent. Plus, dankzij een volledig flexibel engagementmodel, gebruik ons ​​zoveel of zo weinig als je nodig hebt. Key Qualtrics CorexM -productfuncties - Deskundige ontworpen sjablonen -Drag-and-Drop Survey Builder - Geautomatiseerde XM -oplossingen - aanpasbare onderzoeksthema's - Volledige samenwerkingstools - Geavanceerde enquêtelogica - Quota Management -Ingebouwde, AI-aangedreven methodologie en vraagkwaliteitsanalyse (Expertreview) - AI-aangedreven analyses en intelligentie (statistieken IQ & Text IQ) - Crosstabs - Rust API -toegang voor systeemintegratie - SMS -verdeling - WCAG 2.0 -conform - E -mail en chatondersteuning