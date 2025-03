Software voor evenementenregistratie en ticketverkoop - Populairste apps - Vaticaanstad

Splash

splashthat.com

Hoe lang duurt het om uw evenementen te creëren, beheren, op de markt te brengen en erover te rapporteren? Het elimineren van de talloze uren die nodig zijn om "live te gaan" is waar het bij Splash om draait. We kunnen niet beweren dat we alles voor u doen (tweesterrenrecensies houden ons bescheiden), maar we komen er dichtbij. Zo werkt het: • Vereenvoudig uw proces met merkspecifieke sjablonen waarin al uw contactpunten zijn ingebouwd – landingspagina, bevestigingen, e-mails, social share-kaart, check-in-app en meer. *Avetta verkortte de tijd voor het opzetten van evenementen met 75% . • Versterk uw merk bij elke gastinteractie. U heeft de volledige controle om elk contactpunt aan te passen aan uw merk en uw stem om verbinding te maken met uw publiek. U kunt ook kiezen uit een menu met dynamische tags voor gastinformatie, zoals naam, bedrijf, RSVP-reacties en meer, om zeer gepersonaliseerde interacties te creëren zonder extra werk. • Meet uw resultaten met aanpasbare rapportage. U kunt uw gastenlijst filteren op elk gegevensveld om rapporten te maken die zo uitgebreid of gedefinieerd zijn als u nodig heeft. Paginaweergaven, trackinglinks en e-mailanalyses zoals openen, klikken en bounces zijn ook bij elk evenement inbegrepen. Bovendien voorzien onze teambrede rapporten u van inzichten zoals terugkerende bezoekers, best presterende middelen en meer, zodat u slimmere, succesvollere evenementen kunt plannen. *Gumgum verdubbelde hun omzet en verdrievoudigde hun verkooppijplijn van bezoekers aan evenementen. • Laat uw bedrijf groeien met spoel- en herhaalsucces. Zodra u uw team voorziet van altijd passende evenementsjablonen, conforme registratieformulieren en geautomatiseerde integraties, ontgrendelt u de formule voor eenvoudig te herhalen evenementsucces. Met een consistente evenementenkalender bouwt u onmisbare relaties op met potentiële klanten en versterkt u de verbindingen met uw bestaande klanten. *Sharp organiseerde in het eerste jaar met Splash meer dan 100 evenementen in 56 vestigingen. P.S. - Als u iets nodig heeft dat wij nog niet hebben, hebben we een groeiende lijst met partners die u kunnen helpen. Meld u gratis aan op splashthat.com.