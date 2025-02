Software voor evenementenregistratie en ticketverkoop - Populairste apps - Slowakije

Ticket Tailor

Bij Ticket Tailor is het onze missie om een ​​breed scala aan evenementenorganisatoren te ondersteunen door het gemakkelijk en betaalbaar te maken om tickets te verkopen. Onze flexibele en eerlijke prijzen helpen evenementenbudgetten verder te komen. Eersteklas klantenservice betekent dat er altijd ondersteuning beschikbaar is, dag en nacht. En we zijn er trots op dat we een eenvoudig platform hebben gebouwd waarbij de klant centraal staat. Gebruikers kunnen kiezen tussen betalen per gebruik of vooraf credits kopen om te sparen. We geven ook goede doelen, B Corps en PTA's 20% korting. En als een evenement gratis is, zijn wij dat ook. Zodra er een kassa actief is, zijn evenementen volledig aanpasbaar en bieden we een enorm scala aan functies. Denk om te beginnen aan zitplaatsindelingen, integratie met populaire tools en een gratis incheck-app. Ons team is klein maar krachtig, gedreven door feedback en gericht op eenvoud. We geven elke maand meer dan 1 miljoen kaartjes uit voor evenementen in alle soorten en maten – van het enige drijvende poppentheater in Groot-Brittannië tot bodemloze brunches met Beyoncé-thema en uitverkochte Santa’s-grotten in de VS. We zijn ook het grootste onafhankelijke ticketplatform ter wereld. Zonder investeerders om op te antwoorden, of met onrealistische groeidoelstellingen. Hierdoor kunnen we doelbewust – met een doel – groeien, zodat elk evenementticket dat via Ticket Tailor wordt verkocht een positieve impact kan hebben. We zijn CO2-neutraal (nadat we onze hele geschiedenis van uitstoot hebben gecompenseerd), doneren aan klimaatdoelen voor elk verkocht ticket en zijn in 2021 een gecertificeerde B Corp geworden, waarmee we ons aansluiten bij een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die mensen en de planeet op de eerste plaats zetten.