Software voor evenementenplanning - Populairste apps - Turks- en Caicoseilanden

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations biedt krachtige online software voor evenementenplanning en -beheer voor evenementenlocaties, cateringbedrijven en evenementenprofessionals. Evenementplanning – Maak je geen zorgen over Word-documenten, e-mails en het vinden van informatie op verschillende plaatsen. MICE biedt vertrouwen met één perfect overzicht van al uw eventinformatie, planning en documenten. Boekingswidget – Met onze boekingswidget op uw website bent u 24/7 bereikbaar voor evenementenaanvragen en kan de klant zelf het evenement samenstellen waar zij naar op zoek is. En zodra het in je inbox staat, is het een kwestie van minuten voordat je (digitale) voorstel klaar is. Facturering – Met MICE kunt u met slechts een paar klikken een factuur voor een evenement verzenden, precies zoals u dat wilt en factureren een fluitje van een cent. Het is speciaal gebouwd voor evenementen en horeca, met native ondersteuning voor meerdere BTW-tarieven per product. Berichten – MICE houdt alle communicatie tussen u en uw klant of collega’s bij, zodat u erop kunt vertrouwen dat het evenement precies zo wordt georganiseerd als het hoort. CRM – MICE is niet alleen planningssoftware. Het is ook topverkoopsoftware en biedt alle functies die u nodig heeft van een moderne CRM, specifiek afgestemd op de behoeften van evenementenprofessionals.