Evenementnetwerken en matchmaking - Populairste apps - Tadzjikistan

Zuddl

zuddl.com

ZUDDL is het voorkeursplatform voor evenementenbeheer voor B2B-evenementenmarketeers en organisatoren van de conferentie om persoonlijke, virtuele en hybride evenementen te laten werken. Zuddl is vanaf de grond gebouwd om zich perfect te bevorderen tot elke use case. In plaats van 8-10 verschillende tools en platforms te gebruiken voor het uitvoeren van één evenement end-to-eind, gebruik ZUDDL om uw persoonlijke, virtuele en hybride evenementenprogramma's en webinars van één platform te beheren. Waarom Zuddl: * Focus op flexibiliteit Breng uw evenement tot leven met oneindige controle over branding, aanpasbaarheid en workflows - van registratie en ticketing tot de mobiele app -app. Er is niets dat u niet op uw behoeften kunt afstemmen. * Meer partner, minder verkoper Het goedmaken van uw evenement vereist meer dan alleen een abonnement op een evenementplatform. Dat krijgen we. En het weerspiegelt in onze prijzen, ondersteuning en productroutekaart. * Uitkomst georiënteerd Ready-to-use omzetdashboards, configureerbare meldingen en integraties met Marketo, HubSpot, SFDC, enz. Die rapportage super eenvoudig maken. Zuddl wordt vertrouwd door bedrijven als Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, Verenigde Naties, Namic, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg's om hen te helpen hun evenementenstapel te verenigen.