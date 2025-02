Evenementnetwerken en matchmaking - Populairste apps - Sint-Helena

BigMarker

Bigmarker is 's werelds meest aanpasbare platform voor webinars, virtuele en hybride evenementen. Het combineert krachtige videotechnologie met robuuste marketing- en interactieve ervaringsmogelijkheden om unieke evenementen te creëren. Bedrijven over de hele wereld gebruiken het alles-in-één platform van Bigmarker om meeslepende en interactieve virtuele, hybride en webinar-evenementen te creëren. Bigmarker biedt ook integraties, API's en white label -services waarmee bedrijven krachtige interactieve video -ervaringen kunnen integreren in hun marketing-, verkoop- en leerstapels. Laten we samen je droom online evenement bouwen. Bigmarker is opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Chicago en bevordert virtuele evenementen voor duizenden bedrijven en organisaties over de hele wereld.