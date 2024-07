Evenementnetwerken en matchmaking - Populairste apps - Angola Populairst Recent toegevoegd

Software voor evenementennetwerken en matchmaking heeft tot doel deelnemers aan evenementen met elkaar te verbinden, maar ook met sponsors of potentiële klanten tijdens een evenement. Organisatoren van evenementen verwerven en implementeren deze netwerk- en matchmakingplatforms doorgaans voor gebruik door bezoekers voorafgaand aan of tijdens evenementen zoals beurzen of conferenties. Deze software wordt vaak gebruikt door bedrijfs- en verkoopvertegenwoordigers om hun deelname aan conferenties en beurzen te vergroten. Organisatoren van evenementen maken gebruik van netwerk- en matchmakingsoftware om de bezoekersaantallen te verhogen, de betrokkenheid van deelnemers te vergroten en de algehele waarde van evenementen te verhogen. Belangrijke functies zijn vaak het plannen van afspraken, videoconferenties en privéchatfuncties. Sommige producten bevatten een door kunstmatige intelligentie aangedreven matchmaking-algoritme dat automatisch bezoekers identificeert die dezelfde interesses delen.