Software voor evenementenmarketing - Populairste apps - Vaticaanstad

Groupize is de oplossing bij uitstek voor modern vergaderbeheer. Met een gebruiksvriendelijk, uitgebreid platform dat is ontworpen voor groepen, vergaderingen en evenementen van elke omvang, verenigt Groupize reizen, uitgaven en compliance en biedt het tegelijkertijd een geweldige ervaring voor planners en bezoekers. Groupize ondersteunt vergaderingen van elke omvang en centraliseert planning en organisatie, reislogistiek, uitgavenbeheer en zorgplicht in één handig platform dat voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is. Of het nu gaat om conferenties, externe verkooplocaties, vergaderingen van kleine bedrijven, training- en onboarding-retraites, rekrutering en gastenreizen, of projecten en bemanningsreizen, Groupize biedt een breed scala aan gebruiksscenario's, zodat bedrijven hun vergaderbeheer op één plek kunnen consolideren. Van sourcing tot bezoekersbeheer en registratie tot het bijhouden van de zorgplicht en het geïntegreerd boeken van reizen: het cloudgebaseerde platform automatiseert en stroomlijnt de logistiek van zakelijke bijeenkomsten en evenementenplanning, waardoor teams tijd besparen om zich te concentreren op wat het belangrijkst is. Met eenvoudige, op SaaS gebaseerde prijzen, aanpasbare abonnementen en gecentraliseerd inzicht in de uitgaven helpt Groupize bedrijven te voorkomen dat ze te veel uitgeven aan vergaderingen, waardoor zowel kostenbesparingen als middelenoptimalisatie voor overbelaste teams worden gerealiseerd. Voor deelnemers aan vergaderingen levert Groupize een moderne, gebruiksvriendelijke app waarmee u zich eenvoudig kunt registreren, reizen kunt boeken en aan hun evenement kunt deelnemen, waardoor de deelname wordt bevorderd. Naadloze tweerichtingsintegratie met Concur Travel and Expense zorgt ervoor dat klanten de besparingen op hun reisprogramma's kunnen benutten, beleid kunnen beheren en het bijhouden van uitgaven op holistische wijze kunnen automatiseren.