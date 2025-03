Airmeet

airmeet.com

AirMeet is 's werelds eerste evenementenervaring Cloud (EXC) gebouwd om mensen te helpen bij elkaar te komen overal. Meer dan 6.500+ bedrijven gebruiken Airmeet om hun merk en inkomsten te laten groeien door meeslepende ervaringen en zinvolle verbinding. Airmeet ondersteunt alle evenementenformaten, inclusief conferenties, webinars, meetups, workshops, stadhuizen, carrièrebeurzen, exposies en meer. Merken zoals Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto organiseren elke maand duizenden evenementen over de hele wereld. Dit is wat sommige van onze klanten over ons te zeggen hebben: “Met AirMeet kunnen we boeiende en verbluffende evenementenervaringen maken en organiseren waar onze klanten van houden. Als gevolg hiervan zien onze evenementen bijna 2x het aanwezigheidspercentage in vergelijking met het sectorgemiddelde, en dat heeft bijgedragen aan een toename van de omzetconversies met 600%, ”zei Darryl Praill, CMO van Agorapulse.