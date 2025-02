Software voor evenementenmarketing - Populairste apps - Turkmenistan

Shocklogic

Shocklogic begrijpt de behoeften van de vergaderindustrie als geen ander technologiebedrijf. We zijn opgericht in 1997 en houden al bijna 25 jaar de vinger aan de pols van de evenemententechnologie. Ons uitgebreide pakket software en diensten ondersteunt organisatoren van evenementen bij elk aspect van het produceren van geavanceerde evenementen, zowel op locatie, virtueel als hybride. Het Shocklogic-team bestaat uit een levendige en onstuitbare mix van technologiespecialisten, verenigingsexperts en organisatoren van evenementen en is onze grootste bron van trots. We zijn vertegenwoordigd door meer dan 20 nationaliteiten en zijn een divers bedrijf met een mondiaal perspectief, maar toch behandelen we zowel onze klanten als teamleden als familie. Wij zijn een bekroond familiebedrijf dat waarde centraal stelt en een internationaal klantenbestand heeft, waaronder enkele van de grootste en meest complexe organisaties ter wereld. Bij Shocklogic is uw evenement onze passie.