Software voor evenementenmarketing - Populairste apps - Singapore

StoneShot

stoneshot.com

StoneShot is een aanbieder van digitale marketingtechnologie en -diensten, gespecialiseerd in financiële diensten. StoneShot helpt drukke marketingteams in de financiële dienstverlening om de betrokkenheid te vergroten en de klantervaring te verbeteren, terwijl operationele inefficiënties worden geminimaliseerd. Hun technologie omvat marketingautomatisering, e-mailmarketing, evenementenpromotie, contentautomatisering en distributie van fondsdocumenten. StoneShot werkt samen met particuliere, institutionele en particuliere banken, van boetieks, snelgroeiende bedrijven tot wereldwijd toonaangevende merken. StoneShot, opgericht in Londen in 2001, heeft kantoren in Londen, New York en Singapore en klanten in meer dan 25 landen.