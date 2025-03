Software voor evenementenbeheer - Populairste apps - Oeganda

Booked it

booked.it

Ons verhaal begint met Licklist, opgericht in 2015 als community waar de uitgaansindustrie samenkomt. In 2020 hadden we 600.000 gebruikers, een bruto jaaromzet van £6 miljoen en 6000 vermelde uitgaansgelegenheden. Ons merk Licklist is sterker dan ooit. Maar we wilden onze dienstverlening verbeteren. In 2019 zijn we begonnen met het aanbieden van boekingsbeheersoftware voor de business-to-business-markt in de vrijetijds-, reis- en horecabranche. In 2020 kwamen de zaken echt in beweging toen we honderden locaties hielpen met de voorbereidingen voor de heropening na de lockdown, met technologie zoals mobiel bestellen en tafelreserveringen. We zijn er trots op dat we kleine bedrijven hebben geholpen bij de overgang naar een nieuwe manier van werken, waardoor ze niet alleen kunnen overleven, maar ook kunnen gedijen. We hebben nu meer dan 600 bedrijven die Booked it gebruiken en die gemiddeld een stijging van 19% in boekingen en een stijging van 13% in uitgaven per hoofd van de bevolking zien. Onze boekingssoftware is gebruiksvriendelijk en rijk aan functies, ontworpen om de zichtbaarheid van uw locatie/evenement/festival te vergroten, het boekingsproces te vereenvoudigen om aankoophindernissen weg te nemen en bruikbare gegevens te bieden om te helpen bij het bieden van eersteklas klantenservice.