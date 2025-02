ERP-systemen - Populairste apps - Sint-Maarten

ACTouch Technologies

actouch.com

ACTouch Technologies maakt deel uit van het Indiase productie-ecosysteem. We hebben ons ERP ontworpen op basis van problemen in de maakindustrie. We willen de nummer één cloudgebaseerde productie-ERP-software voor MSME's in Azië zijn. Ons product helpt bedrijfseigenaren en ondernemers bij het beheren van hun verkoop en aankoop. Productie, garantie, cashbeheer en financiële controles. ACTouch, onze cloud ERP-oplossingen, hoeven geen enkele installatie en configuratie van applicaties te hebben, aangezien deze beschikbaar zijn via internet en toegankelijk zijn via pc, laptops, smartphones, tablets enz. De applicatie is 24 x 7, 365 dagen per jaar beschikbaar. Er is dus geen sprake van downtime, geen virus- of spamaanvallen, geen hardware- en software-investeringen en dit bespaart MSME's veel geld. De meest opvallende kenmerken van het AcTouch-product zijn de volgende. 1. Kernbedrijfsmodules: modules Facturen, Betalingen, Ontvangsten, Grootboek en Inventaris 2. Gebruikerstoegangscontrole: u kunt beslissen wie welke menu's en bedieningselementen moet gebruiken. 3. Financiële controles: 4eye-principe (uw medewerker voert de transactie in en u kunt deze goedkeuren). Een totale controle over financiële zaken 4. Single Sign-on: Als u meer dan één bedrijf heeft, heeft u met één login toegang tot deze bedrijven. Er zijn geen aparte logins nodig. 5. Dashboard met financiële en voorraadwaarschuwingen, ouderdomsrapporten (wie moet u betalen en hoeveel), statusrapporten van banken. 6. Aangepaste sjablonen voor elke leverancier of klant (u kiest welke sjablonen voor wie) 7. Voorraadtracering tot op batchniveau. 8. Transacties en facturen in meerdere valuta 9. Toegang vanaf mobiel en tablets (nieuwe functie wordt binnenkort vrijgegeven) 10. Compatibel met Indiase GST.