Enterprise Social Networking-software (ESN). - Populairste apps - Sint-Maarten

MangoApps

mangoapps.com

Betrek, prikkel en verbind uw hele bedrijf! MangoApps is een uniform platform voor werknemerservaring dat intranet, training, teamwerk en contentbeheer combineert in een dashboard en werkruimte. Onze gebruiksvriendelijke, oneindig aanpasbare aanpak past bij de manier waarop uw bedrijf al zaken doet, waardoor één digitale hub ontstaat die de kloof overbrugt tussen uw bureau en eerstelijnswerkers. Werknemers kunnen alle bedrijfsinformatie die ze nodig hebben, naast hun communicatie- en samenwerkingstools, vinden in een aanpasbaar, op widgets gebaseerd dashboard dat als enige bron van waarheid dient. Ons product werkt voor teams van elke omvang in verschillende sectoren en beschikt over alle beveiligingsfuncties die nodig zijn om op ondernemingsniveau te implementeren. De interface van MangoApps is gebaseerd op moderne sociale media, met threads, commentaren, emoji-reacties en team- en projectgroepen. De medewerkers van onze klanten vinden het dan ook meteen intuïtief en gebruiksvriendelijk. Bovendien bespaart het huisvesten van al deze tools en integraties met de meeste andere enterprise- en bedrijfstools tijd en frustratie. Met een wit label met de branding van uw bedrijf, realiseert uw team zich misschien niet eens dat MangoApps een externe tool is; het voelt als een natuurlijk onderdeel van hun dag en workflow. Te veel organisaties vertrouwen tegenwoordig op verouderde intranet- en communicatiemiddelen, waardoor ze tijd en informatie verliezen aan het zwarte gat dat de e-mailinbox is. MangoApps biedt u de unieke mogelijkheid om al uw teams, van eerstelijnsmedewerkers tot bedrijfskantoren, met elkaar te verbinden in één centrale hub die ze allemaal op de hoogte houdt en aan de top van hun kunnen houdt.