Enterprise Social Networking-software (ESN). - Populairste apps - Pakistan

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 is het best beoordeelde platform voor werknemersbelangenbehartiging waarmee u uw werknemers in staat stelt beïnvloeders te worden. De belangenbehartiging van werknemers heeft invloed op alle aspecten van uw bedrijf, van marketing en verkoop tot HR en werving. Dus of u nu op zoek bent naar een groter bereik en meer betrokkenheid, meer inkomende verkopen of op zoek bent naar uw volgende superster-werknemer, DSMN8 heeft de oplossing. Wij maken het gemakkelijk voor organisaties om de invloed van hun medewerkers te benutten, waardoor hun medewerkers merkambassadeurs en effectievere sociale verkopers kunnen worden. Met onze innovatieve oplossingen kunnen uw medewerkers eenvoudig door het bedrijf goedgekeurde inhoud vinden, creëren en delen. In de eenvoudigste vorm werkt het als volgt: Stap 1: Centraliseer de inhoud van uw organisatie in een aangepaste nieuwsfeed. Stap 2: Bied werknemers toegang om door het bedrijf goedgekeurde inhoud te delen. Stap 3: Houd resultaten en ROI bij met ons toonaangevende analysepakket. De grootste bedrijven ter wereld vertrouwen op DSMN8 om hun programma's voor werknemersbelangen te ondersteunen, waaronder McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM en Snap Inc. Het helpen van onze klanten om hun eigen werknemers te empoweren, is wat de manier waarop wij werken elke dag drijft. dag, en motiveert ons om geavanceerde oplossingen te leveren.