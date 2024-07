Enterprise Social Networking-software (ESN). - Populairste apps - Angola Populairst Recent toegevoegd

Software voor sociale netwerken (ESN) bevordert bottom-up communicatie en samenwerking binnen organisaties door een digitaal platform te bieden waarop werknemers sociaal kunnen communiceren, samenwerken en informatie kunnen delen. Dit stimuleert informele, peer-to-peer communicatie. Net als bij sociale mediaplatforms voor consumenten, stelt ESN-software werknemers in staat updates, foto's en berichten rechtstreeks met hun collega's te delen. Organisaties kunnen ESN-software gebruiken om de betrokkenheid en samenwerking tussen werknemers te verbeteren, vooral in hybride of externe werkomgevingen, zodat ze de mogelijkheid hebben om verbinding te maken, betrokken te zijn en te socialiseren, ongeacht hun locatie. Dit kan het moreel en de algehele medewerkerstevredenheid een boost geven. Hoewel ESN-software een soort intern communicatieplatform is, verschilt het qua doel van software voor werknemerscommunicatie. Software voor werknemerscommunicatie biedt uitgebreide oplossingen voor verschillende communicatiestijlen (top-down, bottom-up, asynchroon, synchroon) en het uitzenden van essentiële bedrijfsbrede berichten. ESN-software richt zich daarentegen op informele, interactieve en peer-to-peer-samenwerking, waarbij een cultuur van kennisdeling en teamwerk wordt bevorderd. Beide soorten software zijn cruciaal voor het verbeteren van de interne communicatie en het bevorderen van een goed verbonden, betrokken personeelsbestand.