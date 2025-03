Enterprise-zoeksoftware - Populairste apps - Oeganda

Vectara

Vectara is een LLM-aangedreven conversatiezoek- en kennisontdekkingsplatform waarmee bedrijven intelligente gesprekken kunnen voeren over hun eigen gegevens (denk aan ChatGPT maar dan voor uw gegevens). Ten eerste biedt het platform een ​​eenvoudige API en geeft het ontwikkelaars toegang tot de allernieuwste NLU-technologie (Natural Language Understanding) met toonaangevende relevantie in de sector. Met Vectara’s ‘Grounded Generation’ kunnen bedrijven snel, veilig en betaalbaar de beste semantische zoek- en vraagbeantwoording in hun klasse integreren in hun applicatie, kennisbank, site, chatbot of ondersteunende helpdesk. Functies als 'Instant Indexing', 'Cross Attentional Neural Re-ranking' en 'Abstractive Summarization' zorgen ervoor dat de nieuwste informatie altijd toegankelijk is en dat alleen de meest relevante antwoorden aan de gebruiker worden gepresenteerd. Bovendien worden de resultaten samengevat in natuurlijke taal met citaten, waardoor gebruikers de waarheidsgetrouwheid van de antwoorden kunnen begrijpen en erop kunnen vertrouwen. Omdat Vectara alleen uw eigen bedrijfsgegevens indexeert, is het risico op hallucinaties vrijwel geëlimineerd, dat wil zeggen dat de gegenereerde antwoorden gebaseerd zijn op feitelijke waarheid - klantgegevens, die in gecodeerde vorm worden overgedragen en opgeslagen, worden nooit gebruikt om Vectara-modellen te trainen. Web- en applicatie-ontwikkelaars kunnen zich kosteloos aanmelden, met royale datalimieten, om eenvoudig semantische zoekmogelijkheden aan hun applicaties toe te voegen. Het krachtige end-to-end-platform van Vectara is zelfoptimaliserend en gemakkelijk te gebruiken via eenvoudige API's, waardoor bedrijven in slechts een paar minuten aan de slag kunnen en zonder dat de toevoeging van gespecialiseerde ingenieurs of infrastructuur nodig is. Uw gegevens geïndexeerd krijgen is net zo eenvoudig, dankzij ondersteuning voor alle standaard documenttypen en gegevensformaten die in de onderneming voorkomen. Bezoek Vectara.com voor meer informatie.