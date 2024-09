Enterprise-zoeksoftware - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Enterprise search-software stroomlijnt het systematisch ophalen van opgeslagen gegevens, of het nu gaat om interne gegevens binnen een organisatie of externe bronnen zoals applicaties en websites. Deze oplossingen organiseren en verfijnen gegevens, waardoor gebruikers veilig toegang kunnen krijgen tot informatie en deze kunnen lokaliseren in diverse bronnen, zoals databases, documenten, applicaties, websites en intranetten. Gebruikers in verschillende rollen en teams binnen een organisatie profiteren ervan, omdat toegang tot gegevens uit meerdere databases en gedeelde bronnen een integraal onderdeel is van het uitvoeren van talloze taken in een zakelijke omgeving. Bovendien kan enterprise search-software zoek-as-a-service-functionaliteiten bieden, waardoor bedrijven specifieke gegevens- en informatiebronnen, zoals productcatalogi, video's en marketinginhoud, veilig kunnen openbaar maken aan externe platforms zoals mobiele applicaties en websites.