Populairst Recent toegevoegd Enterprise Content Delivery Network (eCDN)-software - Populairste apps

Een Enterprise Content Delivery Network (eCDN) maakt gebruik van privé-infrastructuur om inhoud binnen een bedrijfsfirewall te distribueren. In tegenstelling tot traditionele CDN's, die zijn ontworpen voor grootschalige levering van inhoud over lange afstanden, richten eCDN's zich op het efficiënt leveren van inhoud van hoge kwaliteit binnen bedrijfsnetwerken. Ze optimaliseren de videoroutering om ervoor te zorgen dat inhoud wordt geleverd vanaf de bron die het dichtst bij de gebruiker ligt, waardoor de prestaties worden verbeterd en het bandbreedteverbruik wordt geminimaliseerd. Hoewel zowel CDN's als eCDN's vergelijkbare uitdagingen aanpakken, komen ze tegemoet aan verschillende behoeften. Traditionele CDN's blinken uit in het leveren van media met hoge bandbreedte aan grote doelgroepen buiten bedrijfsnetwerken, waardoor een stabiele gegevensstroom over grote afstanden wordt gegarandeerd. eCDN's zijn daarentegen op maat gemaakt voor het distribueren van inhoud onder werknemers binnen hetzelfde bedrijfsnetwerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van interne bronnen voor efficiënte en veilige levering van inhoud.